Рассада хилая и тощая: как оздоровить ее за пару дней

Как известно, сеянцам нужны питательная среда, комфортная температура, влажный воздух, а также максимум солнечного света. Как правило, у опытных дачников схема ухода отработана, и казусы возникают редко.

Но начинающие огородники незадолго до пересадки рассады а теплицы могут прийти в ужас от того, что стволы растения истончились и плохо держатся. Расстраиваться не стоит: решение можно принять сразу же. Что нужно сделать?

Неудачные всходы способна спасти глюкоза (точнее, ее порошок). Он укрепит рассаду, повысит ее иммунитет и устойчивость к стрессу. Кроме того, глюкоза выручит даже в том случае, если листья начнут вянуть и терять природную упругость.

Также параллельно активизируется развитие корней. Как приготовить подкормку?

Для этого 0,5 грамма порошка глюкозы растворить в 1 л отстоявшейся воды. Сресдство использовать для полива под корень, вносить по влажной почве.

Опрыскивать культуру раз в 14 дней, в особо запущенных случаях можно и чаще. Раствор не хранить, а использовать сразу.