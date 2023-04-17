Спасти растения после возвратных заморозков: какие меры помогут решить проблему

Весна - коварный период года. Теплые дни могут сменить ночные заморозки, и растения от этого страдают. Что делать, если не получилось их застраховать от такого испытания, и они уже пострадали?

Вариантов несколько. Один из них - опрыскивание. Холодный душ надо обеспечить в том случае, если поврежденные растения обнаружили рано утром, пока их еще не отогрело солнце, и на листьях остался иней.

После опрыскивания культуры следует притенить картоном или фанерой, тканью - таким образом, листья будут оттаивать и отходить постепенно, и не пострадают.

Быстрее восстановиться им также помогут препараты-антидепрессанты - растворы «Эпин-экстра» (1 мл на 5 л воды) либо «Циркона» (1 мл 10 л воды). Такими составами надо опрыскать нижнюю часть листьев и ветви растений утром либо вечером. Повторять каждую неделю до полного восстановления.

«Эпин-экстра» нужно разводить в кипяченой либо подкисленной воде (1 ч.л. уксуса или пара кристаллов лимонной кислоты на 5 л воды) - чтобы препарат не разрушился в щелочной среде. Раствор хранится не более 2 дней (в темном прохладном помещении).

Самые пострадавшие от заморозков листья и ветви томатов нужно обрезать - до живых тканей, полить под корень раствором Циркона (1 мл на 8 л воды). Когда растение отойдет, на нем появятся новые здоровые побеги.

Делу спасения культур помогут также правильные в таких случаях подкормки. В частности, под овощные растения надо внести комплексные удобрения (10 г на 1 кв. м).

Всходам картофеля будет полезна нитрофоска (5–7 г на погонный метр, заделать при окучивании), навозная жижа, раствор птичьего помета 1:20, аммиачная селитра или карбамид. Можно внести внекорневые подкормки мочевиной (20-25 г на 10 л воды).

Подмерзшие кустарники ягод и плодовые деревья также будут рады подкормке раствором нитроаммофоски (50 г на 10 л воды). Листья желательно обработать раствором, состоящим из марганца, меди и бора - все по 2 г на 8 л воды. Самые поврежденные побеги - вырезать.

Пострадавшие от мороза кусты садовой земляники надо «подкрепить» раствором нитроаммофоски (1 ст.л. на 10 л воды) либо куриного помета (в соотношении с водой 1:20). Вносить по 0,5 л под куст утром или вечером.