Актер Егор Бероев часто выезжает на Донбасс, где работает над созданием фильма об этой земле и ее людях, сообщает СтарХит.

А недавно звезда российского кино и театра посетил Мариуполь, где в качестве гостя побывал на местной свадьбе. Бероев лично поздравил молодоженов с очень важным событием и пожелал паре долгих и счастливых лет семейной жизни.

Жених и невеста, отмечает издание, не стали устраивать пышное торжество. Невеста пришла в загс в голубом платье, а ее избранник - в рубашке и классических брюках.

Спасибо за то, что наши дети удостоились такого внимания, — так кто-то из присутствующих поблагодарил за визит 45-летнего артиста.

В своем личном блоге Егор Бероев многое рассказывает о поездках в ДНР, всегда подчеркивая свое восхищение мужеством местных жителей. Сам актер не однажды был свидетелем последствий зверств украинской армии, пишет СтарХит.