Дачный эксперт рассказал про основные варианты использования яичной скорлупы на участке

Как и многие другие пищевые отходы, яичную скорлупу не надо спешить выбрасывать. Дачнику все пригодится.

Собирайте скорлупу в отдельную емкость, подсушите ее и подготовьте для дальнейшего использования.

А именно: половину отходов поломайте крупными кусками, вторую половину надо измельчить в порошок.

Крупные фрагменты закопайте в землю, чтобы она постепенно насыщалась полезными элементами и передавала их растениям. Так скорлупа яиц послужит подкормкой длительного действия.

Разбросав крупные осколки скорлупы между грядками, можно уберечь посадки от улиток и слизней.

С порошком поступаем так: берем по 1-2 столовые ложки, добавляем в землю, чтобы подкормить огурцы, вишни, черешни, редис, облепиху, капусту, помидоры и не только их.