Reuters: парламент Британии расследует дело о декларации Риши Сунака

Днём 17 апреля журналисты американской газеты Reuters опубликовали новую статью, в которой сообщили, что в текущий понедельник на сайте парламента Великобритании появился открытый запрос местных депутатов на начало расследования в отношении декларации местного премьер-министра Риши Сунака, занявшим данную должность 25 декабря 2022 года.

Характерно, что на официальном сайте британских парламентариев указывается, что процедура расследования предполагает анализ "декларации интересов", которые транслируются Сунаком и могут противоречить национальным приоритетам Великобритании. В то же время офис премьер-министра Британии никак не комментирует эту новость.

К текущему моменту известно, что расследование в отношении Риши Сунака инициировал уполномоченный британского парламента по стандартам, который традиционно занимается отслеживанием соблюдения так называемого "Кодекса поведения Палаты общин и реестров"и пресекает нарушения его положений.

Данный кодекс постановляет, что все депутаты законодательного собрания страны обязаны оглашать любую информацию о финансовой ангажированности местных политиков, которая может оказать влияние на поведение чиновника и его работу внутри парламента вплоть до нарушения голосования.

Примечательно, что Сунак заступил на должность премьер-министра Великобритании после того, как данный пост покинула экс-глава британского МИДа Лиз Трасс, которая смогла пробыть в премьерском кресле лишь 45 дней, что является самым малым сроком на этой должности в истории государства.