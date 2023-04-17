Нутрициолог рассказала, как за неделю сбросить 6 кг на банановой диете

Плюсы банановой диеты

Многие любят бананы, поэтому сидеть на такой диете бывает легче, чем, например, на рисовой или овсяной каше.

Этот фрукт не только вкусный, но еще и содержит много полезных питательных веществ.

Кроме того, бананы помогают вывести из организма токсины и являются природным стимулятором деятельности кишечника.

За счет содержания большого количества калия и других микроэлементов продукт активизирует обмен веществ и улучшает состояние кожи.

Худеть на банане легко, так как он надолго обеспечивает чувство сытости, и человек не ощущает себя постоянно голодным.

Банановая диета на 3-и дня

В течение 3-х дней разрешается есть только по 3-4 банана в день, а между этим можно выпивать по 1 ст. кефира или молока низкой жирности.

Последний раз можно съесть банан не позже 20 часов.

Банановая диета на 7 дней

В течение недели можно есть только бананы в любом количестве.

Во время диеты можно пить негазированную воду и зеленый чай.

Важно!

Эту диету нельзя использовать при заболеваниях ЖКТ, анемии и других болезнях, особенно в фазе обострения.

Поэтому перед ее применении лучше проконсультироваться с лечащим врачом.