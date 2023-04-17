Бывалый садовод назвал три растения, которые отпугнут улиток и слезней от огородных посадок

Растения с сильным специфическим запахом вызывают отторжение у слизней и улиток, рассказываем, что можно посадить для защиты огорода.

Петрушка - неприхотливая огородная зелень, никаких сложностей в уходе. Единственное, что очень важно для растения - это обилие света. Недостаток влаги и плохую погоду оно выдержит.

При этом вы будете обеспечены витаминами, свежей зеленью к салату и убережете сад и огород от вредителей.

Базилик - тоже хороший выбор. Душистая пряность - полезная добавка к столу и стоп-сигнал для "скользких" паразитов.

Выращивать можно любую из многочисленных разновидностей растения. Все они одинаково хороши для борьбы с улитками и слизнями.

Тимьян может не только убрать с огорода вредителей, но и окажет полезное целебное действие. Ведь растение - частый компонент в лечебных рецептах народной медицины.

Тимьян неприхотлив и хорошо обходится даже без регулярных поливов.