Киркоров ответил на шутку Галкина обещанием отправиться в зону СВО

17 апреля российский певец Филипп Киркоров дал интервью информагентству "Ты не поверишь!", где публично ответил на колкие шутки в свой адрес со стороны шоумена Максима Галкина (признан иноагентом по решению Министерства юстиции России). По словам Галкина, Киркоров мог бы отправиться в зону проведения спецоперации в прозрачных колготках.

В ответ на реплику своего коллеги по сценическому цеху Филипп Киркоров сообщил, что готов надеть колготки и отправиться на передовую в зону СВО в случае, если того потребует правительство. Музыкант подчёркивает, что его "ничем не испугать", ввиду чего он может последовать совету Максима Галкина.

Кроме того, Киркоров признался, что не обижается на едкие реплики Галкина в адрес своей персоны. Филипп Киркоров отмечает, что его регулярно расстраивают различные вещи в мире, но не "эта ерунда", имея в виду некоторые фрагменты концертной программы Максима Галкина, в которых он высмеивает поведение российских представителей шоу-бизнеса.

После начала спецоперации в Украине Галкин неоднократно выступал против боевых действий в этой стране, критикуя действия российской армии и правительства. Также Максим Галкин неоднократно давал поводы для того, чтобы заподозрить его в попытке дискредитации вооружённых сил РФ.

Помимо прочего, выступая на сцене за границей, Галкин в шутливой форме оскорблял Ольгу Скабееву, музыканта Shaman, Григория Лепса и Ларису Долину.