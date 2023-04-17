Муза Владимира Маяковского Лиля Брик считалась первой красавицей Европы до 86 лет

Друг и один из основателей Дома моды Ива Сен-Лорана Пьер Берже в своих воспоминаниях рассказывает, что когда он вместе с 70-летней Лилей Брик гулял по улицам Парижа, все прохожие оборачивались ей вслед.

Внимание людей притягивали огненно-рыжие волосы, красивый макияж и огромные карие глаза пожилой мадам. С юности и до глубокой старости Лиля Брик считалась необычной красавицей.

На первый взгляд, она казалась некрасивой. Но как только начинала улыбаться и поднимала на собеседника свои ярко подведенные глаза, окружающие сразу понимали - это необыкновенная женщина.

Во время общения с ней дамы моментально забывали о ее сутулой спине, слишком худых ногах и непропорционально большой голове, а мужчины буквально выпрыгивали из себя, чтобы понравиться ей.

Многочисленные любовные романы этой красотки вызывали пересуды завистниц. Когда поэт Владимир Маяковский влюбился в нее, то моментально прописал Лилю вместе с мужем Осипом в свою новую квартиру, где они и жили втроем.

А Лиля тут же распорядилась выкрасить стены своей комнаты в цвет неразбавленной синьки, так как он служил самым лучшим фоном для ее белой кожи, золотистых волос и горящих карих глаз.

Эта женщина всегда умела подчеркнуть свои лучшие черты с помощью качественной косметики и ярких цветов одежды. Свои густые и тяжелые от природы волосы она обрезала в 20-е годы чуть ли не первой в Москве и сделала ультрамодную по тем временам стрижку "гарсон".

Потом она часто меняла стрижки и украшала голову экстравагантными шляпками. А из одежды предпочитала не только яркие платья, но и нетипичные для женщин того времени брюки, джемперы и мужские галстуки, чем тоже привлекала к себе всеобщее внимание.

В зрелом возрасте она стала подводить глаза черным огненным карандашом, сменила цвет ногтей с ярко-красного на серебристо-перламутровый, а волосы стала красить в огненно-рыжий.

70-летнюю Лилю Брик можно было увидеть в парижском театре в сером шелковом костюме и серых шелковых, расшитых искусственным жемчугом, сапожках с полным макияжем на лице и уложенными в косу волосами.

А еще в ее арсенале всегда были манящие французские духи. Безусловно, такая женщина не могла не привлекать к себе всеобщего внимания.

История длинной и яркой жизни Лили Брик говорит о том, что любая женщина с любыми природными данными может победить природу ухоженностью, фантазией и личным обаянием.