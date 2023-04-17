Солнечное затмение 20 апреля 2023 года: что можно и что нельзя делать в этот день

Нынешнее затмение произойдет в 7 ч. 12 м. по московскому времени 20 апреля.

Оно будет нетипичным. Астрологи называют его гибридным, так как в каких-то частях планеты оно будет выглядеть как кольцеобразное, а в каких-то – полным.

Подобные затмения солнца случаются раз в 10 лет.

В это время магнитное поле Земли изменяется, происходят изменения климата, нарастают магнитные бури, усиливается воздействие на нашу планету Солнца и Луны.

Что нельзя делать в этот день

Необходимо избегать общения с незнакомыми подозрительными людьми.

Не стоит принимать важные решения относительно работы.

Нежелательно проводите досуг в компании случайных людей.

Не давайте и не берите в долг.

Не планируйте на этот день отправку в длительную поездку или переезд.

Что нужно сделать в этот день

Строить планы и разрабатывать стратегии.

Навести порядок в доме, и выбросить старые вещи.

Загадывать желания.

Простить недругов и примириться с близкими людьми.

Вернуть деньги, взятые в долг.