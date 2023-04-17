Солнечное затмение 20 апреля 2023 года: что можно и что нельзя делать в этот день

Нынешнее затмение произойдет в 7 ч. 12 м. по московскому времени 20 апреля.
Оно будет нетипичным. Астрологи называют его гибридным, так как в каких-то частях планеты оно будет выглядеть как кольцеобразное, а в каких-то – полным.
Подобные затмения солнца случаются раз в 10 лет.
В это время магнитное поле Земли изменяется, происходят изменения климата, нарастают магнитные бури, усиливается воздействие на нашу планету Солнца и Луны.
Что нельзя делать в этот день
Необходимо избегать общения с незнакомыми подозрительными людьми.
Не стоит принимать важные решения относительно работы.
Нежелательно проводите досуг в компании случайных людей.
Не давайте и не берите в долг.
Не планируйте на этот день отправку в длительную поездку или переезд.
Что нужно сделать в этот день
Строить планы и разрабатывать стратегии.
Навести порядок в доме, и выбросить старые вещи.
Загадывать желания.
Простить недругов и примириться с близкими людьми.
Вернуть деньги, взятые в долг.