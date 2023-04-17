Не мое кино: Шнуров оценил творчество SHAMAN

Сергей Шнуров празднует 50-летие. Лидер группы "Ленинград" начинал свою музыкальную карьеру в нулевые, и лишь ленивый не критиковал его за использование ненормативной лексики. Однако миллионы поклонников как раз и полюбили его именно за этот кураж, сообщает СтарХит.

Сегодня музыкант пишет и поет другие хиты. «Повзрослевшего» Шнурова часто просят оценить творчество молодого поколения. В частности, всех интересует его мнение об артисте SHAMAN.

Конечно, я его слышал. Мне абсолютно не близко это направление. Но я понимаю, что с точки зрения профессионала все сделано довольно неплохо. Да, с точки зрения профессиональности SHAMAN - крепкий парень, но это - не мое кино, я не буду его смотреть.

Сергей при этом не перестает образовываться, он постоянно слушает современные композиции, чтобы быть в тренде. Скажем, ему приглянулся недавно хит группы «Полматери». Он также не против послушать Клаву Коку и других молодых знаменитостей.

Сам Шнуров сейчас практически не выступает, он редко появляется на публике. По словам звезды, он хочет отдохнуть от медийности. Не исключено, что причина в том, что музыкант недавно снова стал отцом: его молодая жена Ольга Абрамова родила ему двоих наследников.