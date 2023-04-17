Садовод с опытом объяснил, как правильно подкармливать рассаду шелухой лука

Не нужно относиться к луковым очисткам как к ненужному мусору. Найдите им применение на огороде, приготовив полезную питательную подкормку.

В шелухе лука содержатся вещества, которые оказывают антибактериальное, противогрибковое, противовоспалительное, антиоксидантное действие.

А это значит, растениям будет обеспечена эффективная натуральная защита от гнили, пятнистостей, мучнистой росы и не только.

В луковых отходах есть чуть ли ни весь набор микроэлементов, необходимых рассаде, продукт богат железом, медью, цинком, магнием, калием, кальцием, азотом, фосфором.

Рецепт лукового отвара: на два стакана шелухи берем два литра воды, доводим жидкость до кипения, варим 15 минут, потом настаиваем сутки.

Процеженный настой разводим с водой 1:10. Приготовленное средство хорошо хранится в холодильнике около 14 дней, сохраняя все полезные свойства.

Применять отвар можно в виде опрыскиваний или для полива. При поливах разводим литр жидкости в 10 литрах воды. Жидкость льем в корневую часть, не касаясь листьев и побегов.

Это отличное стимулирующее средство для роста и развития корней

Для опрыскивания разводим литр отвара в 5 л воды. Обрабатывать растение нужно по листьям снизу и сверху. Лучшее время для этого - утро или вечер.

Обработка дает защиту от грибка, бактериальных инфекций и паразитов.