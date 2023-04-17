Остановить старение: диетолог Бест уточнила, какие пищевые привычки могут в этом помочь

Людям после 50-ти лет важно получать нужное количество клетчатки и белка, употреблять меньше обработанных продуктов, но больше - цельных растительных. Такое заявление сделала диетолог и доктор медицинских наук Триста Бест, сообщает Рамблер.

По словам эксперта, включение в рацион клетчатки помогает замедлить старение, снизить риск сердечных заболеваний, высокого кровяного давления, диабета второго типа и рака.

Клетчатка может оказать подобное влияние за счет понижения окислительного стресса, а также - маркеров воспаления в организме, которые с возрастом появляются естественным образом, - пояснила специалист.

Кроме того, отметила специалист, ежедневное питание должно в себя включать больше цельнозерновых продуктов, овощей и фруктов, чечевицы. Также организму нужен белок, активно борющийся с потерей мышечной массы.

Очень полезна и такая пищевая привычка, как употребление здоровых жиров, помогающих снизить риск гипертонии и ишемической болезни сердца. После 50-ти важно отказаться и от обработанных продуктов, потому что они провоцируют сердечно-сосудистые заболевания, передает портал Eat This Not That.