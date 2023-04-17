Знающий огородник предложил полезные весенние удобрения для смородинового куста

17:17 2023-04-17

В число обязательных ухаживающих процедур при выращивании смородины входит подкормка. Без нее не будет ни роста куста, ни зелени, ни ягод. Опытный садовый эксперт рассказал, чем можно подкормить растение весной.

Весна, трудный период для каждого растения. Нужно восстановить силы после зимы, нарастить зелень, подготовиться к созреванию плодов.

Поддержку может оказать хорошее питание, включающее обязательные ингредиенты - калий, фосфор, азот и набор микроэлементов.

В начале весны смородине нужен азот для отращивания ветвей и листовой зелени. Выбираем между мочевиной, аммиачной селитрой, азофоской.

Хороший вариант - комплексные составы. На каждый куст уходит до 30 г удобрений. Способы внесения: рассыпать в сухом виде по земле или в жидком растворе полить под корень.

Органические удобрения, подходящие для подкормки смородины: перегной, навоз, компост, настой трав, настой на дрожжах. Способы внесения: в виде растворов, настоев, в цельном виде.

Наносятся как мульча или перемешиваются с землей в приствольной зоне.

Можно подкармливать древесной золой (содержит фосфор, калий, кальций, магний), она дает сладкий вкус ягодам и крупные размеры, защищает от болезней и вредителей. На куст нужно до 200 г.

Вносится зола по земле, совместно с поливом, или в виде мульчи. Может добавляться в составе других удобрений или вносится сама по себе.

Скорлупа яиц - богатый источник кальция, укрепляет иммунитет, предотвращает гниль, пятнистость.

Сначала ее сушат, измельчают, просеивают, потом можно распределить по верхнему слою почвы или перекопать с землей вместе с компостом или перегноем.

Еще один способ подпитки смородины весной - сидераты. Для ягодного куста полезны горчица, люпин, фасоль, клевер, горох, люцерна. Посеять надо до 50 г на метр квадратный.

Делаем это на зиму или рано весной, заполняя приствольный круг. Снимаем сидераты под корень перед фазой цветения. Зелень вкапываем в грунт.