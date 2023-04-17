Знающий огородник предложил полезные весенние удобрения для смородинового куста

Весна, трудный период для каждого растения. Нужно восстановить силы после зимы, нарастить зелень, подготовиться к созреванию плодов.

Поддержку может оказать хорошее питание, включающее обязательные ингредиенты - калий, фосфор, азот и набор микроэлементов.

В начале весны смородине нужен азот для отращивания ветвей и листовой зелени. Выбираем между мочевиной, аммиачной селитрой, азофоской.

Хороший вариант - комплексные составы. На каждый куст уходит до 30 г удобрений. Способы внесения: рассыпать в сухом виде по земле или в жидком растворе полить под корень.

Органические удобрения, подходящие для подкормки смородины: перегной, навоз, компост, настой трав, настой на дрожжах. Способы внесения: в виде растворов, настоев, в цельном виде.

Наносятся как мульча или перемешиваются с землей в приствольной зоне.

Можно подкармливать древесной золой (содержит фосфор, калий, кальций, магний), она дает сладкий вкус ягодам и крупные размеры, защищает от болезней и вредителей. На куст нужно до 200 г.

Вносится зола по земле, совместно с поливом, или в виде мульчи. Может добавляться в составе других удобрений или вносится сама по себе.

Скорлупа яиц - богатый источник кальция, укрепляет иммунитет, предотвращает гниль, пятнистость.

Сначала ее сушат, измельчают, просеивают, потом можно распределить по верхнему слою почвы или перекопать с землей вместе с компостом или перегноем.

Еще один способ подпитки смородины весной - сидераты. Для ягодного куста полезны горчица, люпин, фасоль, клевер, горох, люцерна. Посеять надо до 50 г на метр квадратный.

Делаем это на зиму или рано весной, заполняя приствольный круг. Снимаем сидераты под корень перед фазой цветения. Зелень вкапываем в грунт.