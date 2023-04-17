Компания SpaceX отменила первый испытательный полёт корабля Starship

В понедельник вечером, 17 апреля, принадлежащая бизнесмену Илону Маску компания SpaceX опубликовала официальный пресс-релиз на своей странице в Twitter, где уведомила общественность об отмене первого испытательного полёта корабля Starship. Причиной отмены пуска назвали техническую неисправность.

При этом в Twitter-аккаунте SpaceX отмену пуска Starship назвали "генеральной репетицией", подчеркнув, что руководство компании приняло решение не производить испытательный полёт корабля сегодня, запланировав данное мероприятие на более поздний срок, о котором будет сообщено позднее.

Ожидалось, что запуск ракеты Starship будет произведён с космодрома на территории штата Техас, после чего аппарат должен был достигнуть земной орбиты, позднее упав на дно Тихого океана, а первая ступень ракеты с названием Super Heavy должна была приземлиться в акватории Мексиканского залива.

Характерно, что недавно Маск рассказал об обнаружении неисправности в клапане давления двигателя Starship, что может послужить причиной для отмены пуска. Впоследствии слова Илона Маска были подтверждены делом, поскольку запуск ракеты отменили за считанные минуты до оглашённого времени.

В тот же день Маск дал интервью журналисту Такеру Карлсону, признавшись, что после покупки компании Twitter он был удивлён тому, насколько обширный доступ правительство США имело к работе данного мессенджера.