Из-за критики СВО: в Подмосковье хотят отменить концерт певицы Анжелики Варум

Представители общественного движения "Внуки" обратились с обращением к властям Московской области с просьбой отменить концерт Анжелики Варум, сообщает МК.

Выступление певицы в "Крокус Сити Холле" изначально было запланировано на 29 апреля в городе Красногорске. Билеты на концерт по-прежнему находятся в продаже на сайте самой площадки и операторов.

Как пишет РИА Новости, общественность считает недопустимым разрешить Анжелике Варум заниматься коммерческой деятельностью на территории России, потому что она после начала СВО на Украине публично критиковала это решение.

Международное общественное движение "Внуки" считает аморальным и недопустимым позволять Варум М. Ю. и другим подобным артистам осуществлять на территории РФ коммерческую деятельность, – подчеркнули активисты.

Артистка призыв общественников пока никак не прокомментировала.