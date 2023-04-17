Песня The Weeknd и Дрейка, которую создала нейросеть, стала вирусной

17:49 2023-04-17

Опубликованная пользователем с никнеймом ghostwriter композиция Heart On My Sleeve набрала свыше восьми миллионов прослушиваний.

Песня американских певцов The Weeknd (Эйбел Тесфайе) и Дрейка (Обри Дрейк Грэм), которую создал искусственный интеллект, стала популярна в сети, сообщает Рамблер со ссылкой на «Звук Медиа» и публикацию TMZ.

Опубликованная пользователем с никнеймом ghostwriter композиция Heart On My Sleeve стала в интернете вирусной и набрала свыше восьми миллионов прослушиваний.

Песня посвящена былой возлюбленной The Weeknd - Селене Гоме.

Мужчина, разместивший  композицию продолжительностью в 2 минуты и 14 секунд, подчеркнул, что сгенерировал трэк с помощью нейросети.

По данным издания, песня могла быть создана фирмой Laylo, которая занимается посредничеством между звездами и фанатами - для привлечения новых клиентов. 