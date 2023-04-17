Песня The Weeknd и Дрейка, которую создала нейросеть, стала вирусной

Рубальская заявила, что никогда в жизни не была в гостях у Пугачевой

Информация о том, что Алла Пугачева не пустила Ларису Рубальскую на порог своего дома не имеет ничего общего с правдой. Поэтесса утверждает, что никогда в жизни не была у певицы в гостях и не стремилась к этому.