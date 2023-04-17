Путешественник Федор Конюхов основал деревню, там поселились Михаил Пореченков, Игорь Петренко и другие знаменитости

Большую часть году знаменитый российский путешественник Федор Конюхов проводит в море или в горах. А когда возвращается в Россию, сразу отправляется в свою деревню, которая находится в Тульской области, сообщает СтарХит.

Он сам это поселение несколько лет назад и основал, она так и называется - деревня Федора Конюхова. В ней есть улицы, дома, много церквей. Легендарный путешественник позвал к себе телеведущего Андрея Малахова, который прибыл туда вместе со съемочной группой.

Как выяснилось, в деревне уже имеют участки Андрей Мерзликин, Михаил Пореченков, Владимир Огурцов, Игорь Петренко и другие знаменитости. Они берут свои сотки участка и строят небольшие церкви - храмов в итоге в поселении несколько десятков.

У нас сто га под застройку, сто - под ферму, свои кладбище, школа, церкви. Богу ничего нельзя обещать, Богу это не надо, вот эти храмы строить. Это нужно нам, а Господь всех любит и вся вселенная у него - храм, - рассказал Конюхов.

Деревне уже много лет. Конюхов признается, что для него здесь - настоящий рай. Путешественник охотно гуляет по соседнему лесу, но свое место видит в путешествиях.

Я на 508 дней ухожу в океан. Думаю: приду, а мир перевернулся, все изменилось. Но возвращаюсь, включаю телевизор и там Володя Соловьев все еще стоит. Как у него ноги такое выдерживают? Стоит, и все! А Андрей Малахов ведет программу.

К слову, путешественник предложил и Андрею Малахову купить у него участок, построить на нем дом и церковь. Он ждет к себе и всех других, кто разделяет его философию.