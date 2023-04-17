Жительница Испании побила мировой рекорд по одиночеству

48-летняя Беатрис Фламини решила полностью изолироваться от внешнего мира и ушла жить в пещеру. Сидя в ней на глубине 70 метров под землей, она ни с кем не общалась на протяжении долгих полутысячи дней.

Еду и воду ей передавали через курьеров, с которыми она не виделась. За время изоляции затворница прочитала 60 книг и встретила свой 50-летний юбилей.

Позже она призналась, что условия жизни под землей довольно сложны: в пещере постоянно роились мухи, были проблемы с туалетом и не хватало естественного света. Впрочем, как позже рассказала Беатрис, по солнечному свету она совсем не скучала.

Авантюрная испытательница "ушла под землю" 21 ноября 2021 года. За это время она ничего не знала о событиях, которые происходили в мире.

По признанию женщины, на 65-е сутки она потеряла счет времени и после этого совсем перестала считать дни. Из внешнего мира за ней следили по видеокамерам.

К слову, Беатрис Фламини обладает специальными навыками жизни в горной местности, так как является спортсменкой, спелеологом и профессиональной альпинисткой. Но даже с таким багажом знаний, находясь под землей долгое время, она потеряла счет времени.

До нее мировой рекорд по одиночному пребыванию в пещере поставила итальянка Кристина Ланцони. Она пробыла в подземном заточении 269 дней - почти в два раза меньше, чем ее испанская последовательница.