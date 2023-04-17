Вокруг песни о Пугачёвой «Алла будет петь» разгорелся большой скандал

Трек "Алла будет петь", который певица Кристина Орбакайте выпустила 15 апреля в честь дня рождения своей матери, обернулся скандалом, сообщает КП.
Для поэтессы Натальи Касимцевой премьера композиции обернулась подозрениями - от эмиграции до отсутствия патриотизма и единстве мнений с Примадонной, которая отвернулась от народа своей страны.
В итоге автору стихов пришлось объясняться с публикой.
Друзья, должна пояснить ситуацию. Недавно я написала для Григория Лепса текст песни "Родина-мать". Эти две композиции, по мнению людей, несут разные позиции, - отметила поэтесса в соцсетях.
Дело в том, что текст "Алла будет петь" написан очень давно, и был отдан Алле Пугачевой еще много лет назад. До всего, что случилось с тех пор в жизни страны и судьбах людей, - отметила Наталья Касимцева.
Автор подчеркнула, что этот текст не отражает ее позицию:
Там нет ни слова о политике и нынешней ситуации в мире. "Родина-мать" - моя последняя работа. Я живу в своей стране, пишу песни для своей Родины, то есть для вас.
Однако и после этих объяснений всё равно остались недовольные. Касимцеву в комментариях к публикации теперь проклинают фанаты Аллы Борисовны, от которой поэтесса якобы "позорно открестилась".
Стыд и позор не поддержать Аллу Пугачеву в такой момент, как будто она прокаженная! - цитирует поклонников Примадонны издание.