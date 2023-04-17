Чемпионка РФ по гандболу Виктория Дивак умерла, не дожив до 30 лет

19:03 2023-04-17

Гандболистка РФ Виктория Дивак, которая становилась чемпионом государства трижды, ушла из жизни в 29 лет.

Федерация российского гандбола со скорбью сообщает о кончине 29-летней трехкратной чемпионки РФ Виктории Дивак.

О том, почему звезда спорта ушла из жизни, информации нет.

Структура выразила соболезнования родным и близким покойной.

Виктория обучалась гандболу в Волгограде. Изначально спортсменка выступала за клуб "Динамо‑Синара", с которым трижды становилась чемпионом России.

Также она играла за "Кубань", французский "Ахенхайм Трухтерсхайм", немецкий "Халле‑Нойштадт" и "Гомель".

С 2021 года выступала в составе "Астраханочки".