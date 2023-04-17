Выращивание огурцов в пластиковых баклажках: большой урожай в ранние сроки

Суть метода – создание корневой системе растений комфортной температуры тогда, когда стоит еще холодная весенняя погода.

Огурцы – очень теплолюбивы, особенно растение страдает, когда его высаживают в холодную почву. От этого оно болеет и может даже совсем погибнуть.

Чтобы этого избежать, достаточно приподнять корневую систему над уровнем грядки, присыпав корни теплым грунтом.

Это можно сделать с помощью пластиковых пятилитровых бутылок.

Бутылки нужно обрезать сверху и снизу. Затем их прикапывают в грунт на 10 см и наполняют прогретой почвой с добавлением торфа и древесной золы. В соотношении (1/2 : 1/3 : 1/6).

Грунт проливают и в каждую баклажку сеют по 2-3 семечки. Когда растения подрастут, нужно оставить один, самый сильный росток.

Плюсы метода

1. Ранний урожай. Первые плоды можно получить на две недели раньше, чем обычно.

2. Растения не требуют много воды для полива. В день под каждый корень достаточно вылить по 1 л.

3. Ограждение растения от сорняков. При такой посадке все питательные вещества из грунта достаются огурцам.

Таким же методом можно выращивать и томаты, и перцы, и баклажаны для раннего урожая.