Озвучена причина смерти 29-летней звезды российского гандбола Виктории Дивак

Оказывается, звезда команды по гандболу "Астраханочка" Виктория Дивак погибла в результате падения с 8-ого этажа. Девушка умерла от полученных травм.

Ранее представители СК РФ сообщили, что неизвестная девушка упала с высоты и разбилась. Позднее выяснилось, что речь идет о ганболистке.

Дивак было лишь 29 лет, а о причинах падения ничего неизвестно. Был ли это несчастный случай, суицид или убийство - вопрос открытый.

Следователи расследуют гибель звезды российского спорта.

О ее кончине стало известно сегодня, 17 апреля.