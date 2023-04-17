Бывалый огородник разъяснил, как с помощью мульчирования держать сорняки под контролем

Сорняки мешают культурным растениям нормально расти и развиваться, отбирая у них питание, воду, свет, пространство.

Мульчируя почву, мы помогаем почве: сохраняем влагу в ней, улучшаем качественный состав, согреваем почву в холода, не даем откладываться солям в земле, а также заглушаем рост сорняков.

Мульчирование предполагает укрытие земли слоем органики, например, листьями, опилками, корой, травой, хвоей. Укрывной материал не дает влаге испаряться, потому почва всегда влажная.

Также мульча долго сохраняет питательные вещества в земле, не дает им вымываться дождями или поливочными процедурами.

Также слой мульчи закрывает сорнякам свет, без которого они не могут выжить и размножиться.

Материал для мульчи нужно выбирать, учитывая тип почвы и имеющихся в наличии органических отходов. В качестве укрывного материала можно брать и полимерную пленку.

Как проводим мульчирование: убираем весь мусор с земли и сорную траву, потом наносим на чистый участок слой приготовленного органического материала толщиной до 10 см.

Тонкий слой делать бессмысленно: его разнесет ветер или смоет дождь.

Мульчу надо контролировать, а не бросать без присмотра. Слой может сдвигаться со временем, истончаться, вымываться, оседать внутрь почвы.

Если такое произошло, мульчу надо подравнивать и подкладывать.