Опытный огородник рассказал, какие меры помогут уберечь урожай от трипсов

По размеру эти насекомые-вредители очень мелкие – длиной всего лишь 1-2 мм. Они прячутся с нижней стороны листвы, в цветках и грунте.

Трипсы очень быстро размножаются, и способны перелетать с одного растения на другое.

Как обнаружить трипсов?

Так как насекомое очень маленькое, то его легко спутать с крошками земли или пылью. Личинки у него практически прозрачные и их невооруженным глазом заметить еще сложнее.

На листьях в местах проколов образуются мелкие бледно-желтые точки или черточки, которые постепенно сливаются и образуют сухую серебристую пленку. Со временем листья полностью высыхают.

Как бороться?

Чаще всего причиной появления трипсов является зараженная почва.

Благоприятными условиями для размножения вредителя является сухой воздух и повышенная температура. Обычно так выращивается рассада в городских квартирах.

Если трипсов не много, то поможет такое средство: 1 головку чеснока измельчить и залить 1 ст. воды, настоять сутки. 1 ст.л. сухих цветков бархатцев залить 1 ст. кипятка и также настоять сутки. 2 ст.л. оливкового масла добавить в 1 ст. воды. Все смешать, процедить и опрыскать растения. Через три дня обработку повторить.

Если трипсов очень много, то без интексицидов обойтись не получится. Подойдут такие препараты, как Фитоверм, Инта-Вир, Актара. Их используют по инструкции на упаковке.