Когда посеять арбузы на рассаду в 2023 году, чтобы они успели созреть

Рассаду арбузов лучше всего высаживать на постоянное место в стадии 4-х листочков. Это примерно 30-35 дней с момента появления всходов.

При этом температура почвы должна составлять не менее +18 градусов.

Ориентировочно, семена на рассаду можно высевать в 20-х числах апреля. Наиболее подходящие числа: 22,25 и 26 апреля. В мае благоприятными для посева являются даты: 2,3,4 и 6 мая.

Для выращивания рассады арбузов грунт должен быть рыхлым и плодородным.

Оптимальный состав: торф (3 части), дерновая почва (2 части), древесные опилки (1 часть). На 1 л смеси добавляют 2 ст.л. древесной золы.

Для посева подойдут стаканы объемом 0,5 л или 1 л с дренажными отверстиями.

Семена заглубляют в почву на 2,5 – 3 см. При этом в стаканах оставляют место для того, чтобы по мере роста саженца туда можно было подсыпать землю.

Далее грунт проливают, накрывают стаканы пленкой с отверстиями для проветривания и ставят в теплое место до появления всходов.

Как только ростки появятся, стаканы перемещают на солнечное место на южной стороне.

Поливают рассаду умеренно по мере подсыхания грунта.

За 5 дней до высадки рассады на постоянное место растения нужно начать закаливать. Для этого можно открывать окно на несколько часов, выносить их на балкон или на улицу, постепенно увеличивая время закаливания.