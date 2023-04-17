Садовод со стажем разъяснил, чем опасен хлороз и почему он возникает

С хлорозом надо бороться, а лучше всего - не допускать. Но для этого необходимо найти причину проблему. Разберемся вместе с экспертом.

Возбудителями хлороза могут быть вирусы, грибки, вредные бактерии, которые, могут переноситься насекомыми.

Хлороз возникает также по причине проблем с почвой, когда в ней недостает определенных элементов - магния, серы, железа, цинка, азота.

Иногда бывают такие ситуации, когда питательных элементов в почве полно, но корни не могут их поглощать, потому что среда кислая.

Если земля плохо проводит воздух и влагу, жидкость застаивается и вызывает гниение и ослабление растения. Опять-таки развивается хлороз.

Заболевание возможно и при повреждениях корня. Другие пути - генетическая мутация или наследственный фактор.