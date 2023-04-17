В Китае отслеживают граждан, которые пытаются выходить во Всемирную Сеть

Как известно, пользование Всемирной паутиной в Китае возможно только через сервисы VPN. В этой стране массово доступен только суверенный интернет, полностью контролируемый государством.

В последнее время в соцсети Twitter набирает популярность фотография полуторагодовой давности. Судя по всему, она сделана смартфоном жителя Китая.

На ней можно увидеть полученное гражданином уведомление, что в определенный день и время он попытался использовать VPN с целью посещения западных веб-сайтов. А также добавлено, что если он сделает это еще раз, то будет задержан на срок от 3 до 7 дней и оштрафован на сумму от 50 до 5000 юаней.

Пользователи Twitter в комментариях выразили сочувствие получателю этих уведомлений. Они считают, что в недалеком будущем такая же участь ждет жителей многих других стран.