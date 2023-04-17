Инга Оболдина сыграла роль беременной, потому что на самом деле ждала ребенка

Речь идет о популярном сериале "Мама-детектив", в котором Оболдина сыграла главную роль обаятельного следователя Ларисы Левиной. По сюжету, следователь Левина - мать двоих сыновей, ожидающая третьего ребенка и находящаяся на грани развода.

Актриса уверяет, что ей досталась по-настоящему интересная и сложная роль. Но настоящая сложность заключалась не в поворотах сюжета - в процессе подготовки съемок актриса узнала, что ждет ребенка.

В связи с этим срочно пришлось переписывать сценарий специально под сложившуюся ситуацию. Начало съемок пришлось на сентябрь, закончились они 6 декабря.

А уже 21 декабря, накануне Нового года, Инга Оболдина по-настоящему стала мамой. Почти до родов актриса бегала с пистолетом на съемочной площадке и великолепно справлялась со своей ролью.

Это подчеркиват ее высокий профессионализм и придает сериалу определенный шарм и толику юмора. Зрители по-достоинству оценили фильм и смотрят его с большим удовольствием.