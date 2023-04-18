Владимир Путин побывал в штабах военных группировок «Днепр» и «Восток»

18 апреля глава России Владимир Путин приехал в Херсонскую область, где провел оперативное совещание с командованием боевого подразделения "Днепр".

Заранее никаких сообщений о предстоящем визите президента не поступало.

Российский лидер присутствовал при докладе Михаила Теплинского, командующего ВДВ РФ, а также выслушал выступление Олега Макаревича, руководящего подразделением "Днепр".

Военные сообщили президенту свое мнение о ситуации, сложившейся на Херсонщине и в Запорожье в ходе проведения СВО.

Встреча Путина с российскими генералами была короткой. Так пожелал сам президент, чтобы не отнимать много времени у военного руководства, занятого выполнением боевых задач.

Также, как сообщает пресс-служба Кремля, глава России прибыл с визитом в штаб военной группировки РФ "Восток".

Он провел встречу с генерал-полковником Александром Лапиным, который поделился своим видением ситуации на подконтрольном ему фронтовом участке.