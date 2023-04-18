На Гродненщине начнутся учения подразделений территориальной обороны

Военные учения продолжатся до 21 апреля.
В рамках мероприятия территориальные войска совместно с отрядами милиции и МЧС будут отрабатывать действия по охране объектов жизнеобеспечения населения и сохранения военного положения.
Также подготовка будет направлена на укрепление боевой готовности для противостояния диверсантам и незаконным вооруженным формированиям при возникновении такой необходимости.
В учениях примет участие отряд народного ополчения, организованный в Кошелевском сельсовете Новогрудского района.
Возглавит учебные мероприятия администрация Гродненского облисполкома.