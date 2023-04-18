За час до концерта: в Краснодаре отменили выступление группы «ГРОТ»

Концерт рэп-группы «ГРОТ», который должен был состояться в Краснодаре 17-го апреля, неожиданно отменили. Как сообщает Лента.ру, об этом написали сами музыканты в своем Телеграмм-канале.

За час до начала директору клуба позвонили с требованием отменить наше выступление. Мы с этим ничего не смогли сделать, — рассказали музыканты.

Концерты коллектива, кроме того, отменили в городах Ростове-на-Дону и Воронеже. Информацию о возврате билетов организаторы разместили в сообществе в «Вконтакте».

Ранее в Перми был отменен концерт российской певицы, лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной. Перед этим выступление певицы и ее коллектива отменили в Тольятти, Ульяновсе, Чебоксарах.

Отмечается, что причиной стала критика со стороны артистки СВО, уточняет издание.