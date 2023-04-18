Больше, чем за жизнь: стало известно, какую сумму Высоцкий заработал в США

Официально целью поездки советского барда и актера были названы другие причины. Владимир Высоцкий заявил в МИД СССР, что его супруга Марина Влади нуждается в лечении, ну а он - ее сопровождающий, сообщает Рамблер.

Изначально артист хотел дать полулегальные концерты в американских синагогах, однако потом решил не оставлять «еврейских следов». В итоге концерты состоялись в колледжах.

За две недели Владимир Высоцкий выступил много раз, и все концерты имели успех. Сколько он в итоге заработал? Здесь мнения экспертов расходятся. Одни источники называют сумму в 30-35 тысяч долларов, другие - еще большую.

Нет единого мнения и по поводу того, как певец потратил свои долларовые гонорары. Кто-то утверждает, что он купил на гонорар новый «Мерседес» и драгоценности для жены. Кто-то считает, что вполне мог спустить деньги на наркотики - якобы к тому времени артист уже испытывал от них зависимость.

Есть и иные мнения - о том, что крупных покупок могло не быть вовсе. Владимир Семенович, дескать, привык жить на широку ногу, потому, не задумываясь, часто тратил деньги на всякую ерунду.