Мистика Кричащего туннеля: почему она так притягивает гостей Лондона

Мистическая локация Кричащий туннель - одна из необычных достопримечательностей Лондона. Ее название связано с необычным явлением — звуком, который слышен на большой глубине. При этом звук напоминает истошный крик либо стон, и внятного объяснения этому нет.

История Кричащего туннеля уходит корнями в древность. Считается, что его построили во времена Римской империи и использовали для транспортировки воды. В средние века в этом туннеле хранили провизию и оружие во время войн.

Со временем туннель перестали использовать и о нем забыли. Но в начале 20-го века до него добрались любители мистики и паранормальных явлений. Кто-то услышал звук случайно, и потом люди стали приходить сюда специально, чтобы услышать нереальные звуки.

Каково происхождение звука? На этот счет есть несколько теорий. Некоторые ученые полагают - это простое эхо. Другие утверждают: звук связан с паранормальными явлениями, а также обитающими под землей духами.

Многие свидетели крика утверждают, что это самый страшный из звуков, которые им доводилось слышать. У многих он вызывает чувство страха, тревоги либо боли.

Кричащий туннель, его таинственность привлекает тысячи людей и сегодня. Они приходят, чтобы помедитировать, понять происхождение звука либо просто ощутить его энергетику.

Чтобы раскрыть его мистическую тайну, ученые и специалисты продолжают исследования и эксперименты, но пока точного ответа о происхождении звука нет. И он по-прежнему остается одним из самых загадочных мест на земле, которое продолжает притягивать любителей мистики и тайн с разных стран мира.