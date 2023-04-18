Стюардесса облила кипятком малышку на борту самолета, летевшего из Москвы в Хургаду

Стюардесса ошпарила кипятком ножки ребенка, который летел в самолете из Москвы в Хургаду, сообщает Мослента со ссылкой на Телеграмм-канал Mash.

У трехлетней девочки установили ожоги первой и второй степеней.

Как уточняет издание, инцидент случился еще 9 апреля. При раздаче питания бортпроводница подошла к месту, где сидела семья малышки, разлила кипяток по стаканам, и один из них уронила прямо на сидевшего в кресле ребенка.

Горячая вода ошпарила кроху. Стюардесса обработали раны, но в просьбе посадить самолет родителям пострадавшей отказали.

По прилету в Египет медики оказали малышке медпомощь и выписали лекарства. Авиакомпания за этот инцидент не извинилась. Родители пострадавшей уже обратились в прокуратуру, они планируют также обратиться в суд.