Лучше утилизировать: автоэксперт Трошанов объяснил, чем опасны клумбы из старых шин

12:09 2023-04-18

Из-за постоянного нахождения поблизости от старой автомобильной резины у человека могут проявиться острые респираторные заболевания.

Использование старых автопокрышек для обустройства мини-грядок либо дачных клумб опасно для здоровья, сообщает Газета.ру со ссылкой на радио Sputnik.

Автоэксперт Антон Трошанов пояснил журналистам, что из-за постоянного нахождения поблизости от старой автомобильной резины у человека могут проявиться острые респираторные заболевания.

Старые шины ни в коем случае нельзя превращать в клумбы и устанавливать на дачных участках.

Автомобильные покрышки – отходы четвертого класса опасности, и это довольно серьезная угроза.

К этому классу относят многие виды отходов, которые точно не хотелось бы видеть у себя, но вот шины мы почему-то не считаем опасными. И даже - делаем из них клумбы и ставим перед своими домами, — сказал Трошанов.

Автоэксперт порекомендовал сдавать авторезину на утилизацию - например, на шиномонтаж либо в специальную экологическую службу. Кроме того, существуют предприятия, где принимают шины за плату, подчеркнул эксперт.

Как сообщалось ранее, объем продаж автошин в РФ в I квартале 2023 года сократился в натуральном выражении на 16%, в денежном — на 42%. 