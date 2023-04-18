Юриста Михаила Цивина, обвиняемого в хищении имущества Алексея Баталова, заключили под стражу

18 апреля суд принял решение заключить Михаила Цивина под стражу. Ранее он находился дома, и ему было запрещено совершать определенные действия.

Как пишет СтарХит, ссылаясь на свои источники, мера пресечения ужесточена по решению судьи Замоскворецкого районного суда.

Причиной стала просьба представителя прокуратуры, который считает, что Цивин скрывает местонахождение Натальи Дрожжиной.

По информации источника, Дрожжина сейчас восстанавливает здоровье в больнице после перенесенных двух инсультов.

Свою вину обвиняемые не признают.