Не только польза, но и вред: когда такое удобрение может стать проблемой на огороде

Зола золе - рознь. Ее получают из сорной травы или дерева. Она полезная помощница на огороде, только не нужно перекармливать растения, предупреждает автор канала Маленькая дача на платформе Дзен.

В чем польза этого вещества? Зола улучшает качество почвы, раскисляет ее. Саженцы и рассада, при посадке которых в лунку добавили золу, быстрее и легче приживаются, меньше болеют. Вещество также отпугивает многих вредителей и защищает от ряда болезней.

Для стимуляции роста растения нужно приготовить зольный настой из 6 ст.л. золы и 2 л воды. Перемешать и настоять 5-7 дней. Потом процедить и разбавить водой в соотношении 1:3. Перед посевом в таком настое можно замочить семена. Сухой золой также можно опылить картофель перед посадкой.

На золу хорошо откликаются кабачки, картофель, огурцы, патиссоны, баклажаны, томат, бобовые, капуста, розы, клематисы, георгины и многие другие растения.

Но бездумно ее вносить тоже нельзя. Дело в том, что избыток этого веществ может навредить культурам. Она также может навредить тем культурам, которые предпочитают кислую почву, то есть - гортензии, азалии, рододендрону, голубике, клюкве.

С одной стороны, наличие золы в грунте делает его рыхлым, что полезно для развития корней, с другой - этот же аспект облегчает доступ к инфекции.

Разумеется, нельзя использовать золу, полученную после сожжения старых досок или кусков мебели, пропитанных химикатами, лаками и так далее.