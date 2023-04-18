Диетолог Круглова назвала продукты, которые лучше всего есть на завтрак

Первое, что нужно понимать о завтраке, что он не должен быть позднее 1 часа после подъема. Такой позиции придерживается диетолог Наталья Круглова.

Эксперт в интервью News.ru убеждена, что в первый прием пищи необходимо потреблять продукты с высоким содержанием сложных углеводов и белка.

Такие сложные углеводы, как каши, мюсли, цельнозерновой хлеб - лучший вариант завтрака. Йогурт, кефир, творог, сыр, яйца, свежие фрукты или овощи, овощи можно тушеные, восполнят запас белка.

Диетолог заявила, что на завтрак можно есть мясо птицы, рыбу, но, как правило, эти продукты едят во 2-ой половине дня.

Круглова подчеркнула, что роль первого приема пищи очень важна, даже если человек не испытывает чувства голода по утрам. Постоянный пропуск завтрака в большинстве случаев приводит к лишнему весу, так как организм доберет недополученные калории и сверх них во 2-ой половине дня.