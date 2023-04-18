Гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал способы защиты печени и ЖКТ при приеме алкоголя

Конечно, самый лучший способ избежать последствий после принятия спиртного - не пить вообще. Но следовать такой рекомендации всю жизнь сможет не каждый, сообщает Супер.ру.

Потому очень полезно знать, какие напитки безопаснее всего для организма и в каких именно дозах.

Как уточнил гастроэнтеролог, гепатолог, Сергей Вялов в инте рвью сайту "С трасти", крепкий алкоголь способен вызвать токсическое действие на слизистую желудка, с провоцировать воспаление и хронические заболевания.

По словам эксперта, крепкое спиртное оказывает на слизистую дубящее действие, потому нарушает всасывание и самого напитка, и пищи. Газированные напитки провоцируют газообразование и вздутие живота. Поэтому при гастрите или язве их пить не стоит: болезни могут обостриться.

Большие дозы алкоголя в целом вызывают дисбактериоз, разрушают печень и способствуют воспалению в кишечнике.

Безопасная доза в сутки для женщины - 1 дринк, для мужчины - 2 дринка. 1 дринк равно 14 г чистого этилового спирта, это примерно 150 мл вина, 300 мл пива или 35 мл водки.

Доктор, впрочем, советует, вообще воздержаться от спиртного. Но, если это не удается, желательно использовать лекарства, защищающие от последствий приема этилового спирта.

Скажем, для защиты печени можно использовать препараты группы урсодезоксихолевой кислоты. Улучшить состояние пищеварительного тракта - препаратами группы прокинетиков. А решить проблемы с изжогой позволит прием антацидов