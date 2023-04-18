Бывалый огородник рассказал, что можно делать на дачном участке в новолуние

Новолуние наступает в ближайшее время и продлится три дня. В этот период садоводам надо отложить все дела и дать себе отдохнуть.

Фаза начала роста новой луны считается неблагоприятной для огородных мероприятий.

Нельзя сажать рассаду, сеять семена, делать пересадки растений и вообще заниматься значимыми делами.

В это время, по мнению опытных садоводов, растения, всходы, семенной материал ослаблены, лишены энергии. Новолуние гораздо хуже влияет на рост огородных культур, чем полнолуние.

Первый день новой луны - 20 апреля. Значит, и 19 и 21 числа дни тоже будут неблагоприятными для садовых дел.

Не делайте в это время посев семян на рассаду, не высаживайте готовые саженцы, кусты, деревья, не проводите пикировку или перевалку.

Но вот побелка стволов или обработка от вредителей не возбраняются. Вообще можно заниматься любыми работами, которые не имеют отношения к посадкам.