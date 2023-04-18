Телеведущий Дмитрий Дибров в Москве попал в ДТП с машиной полиции

Телеведущий Дмитрий Дибров попал в автоаварию на северо-востоке Москвы, сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт «Москва 24».

По данным канала, ДТП произошло на углу Аргуновской улицы и Звездного бульвара. Автомашина ведущего Первого канала при повороте задела полицейский микроавтобус, двигавшийся по полосе общественного транспорта.

Сам звезда экрана при этом не пострадал.

Как известно, два с половиной года назад Дмитрий Дибров перенес инсульт.

После этого 63-летний журналист пересмотрел свой образ жизни, отказавшись от вредных привычек. Восстановить здоровье коллеге по ТВ помогла Елена Малышева.