Виктория Боня решила переехать из Монако в Дубай

Виктория Боня решила сменить свою жизнь на Лазурном Берегу на ОАЭ, сообщает Супер.ру. Большой переезд телеведущая запланировала на осень.

Блогер в связи с этим озаботилась покупкой квартиры в Дубае. Вместе со звездной мамой туда же переедет и дочь Бони, 11-летняя Анджелина. Девочка в соцсетях призналась, что давно мечтает об этом, и даже посылала соответствующие запросы во Вселенную.

Таким образом дочь Виктории распрощается с ненавистной ей французской школой и перейдет в английскую школу.

Круг общения и звездной маме, и ее ребенку гарантирован. В Дубае в последнее время обзавелись недвижимостью многие российские артисты, журналисты модели, музыканты.

В частности, апартаменты здесь приобрели Ксения Бородина, Стас Михайлов, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова и многие другие.