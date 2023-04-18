Простые советы помогут избавиться от затхлого запаха в дачном доме после зимы

Эфирные масла и уксус

Это действительно эффективное средство, которое поможет устранить затхлый запах в жилом помещении.

Кроме того, ароматное масло придаст приятный аромат постельному белью и отпугнет насекомых.

В 0,5 л уксуса нужно растворить по 15 капель эфирных масел лимона и лаванды. Составом протереть поверхности.

При мытье пола добавить его в воду. Это не только избавит помещение от неприятных запахов, но и продезинфицирует его.

Свежемолотый кофе

Кофе в зернах смолоть в кофемолке, насыпать в блюдца и расставить их по дому.

Через некоторое время, когда аромат ослабеет, кофе нужно обновить.

Для этого его прожаривают на раскаленной сковороде и снова раскладывают по блюдцам.

Лавровый лист

Избавиться от неприятных запахов в дачном доме поможет окуривание лавровым листом.

Сухие листья или ветку нужно поджечь и пройтись с ними по дому.

Когда дым рассеется, от запаха сырости не останется и следа.