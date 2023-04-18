Простые советы помогут избавиться от затхлого запаха в дачном доме после зимы

Эфирные масла и уксус
Это действительно эффективное средство, которое поможет устранить затхлый запах в жилом помещении.
Кроме того, ароматное масло придаст приятный аромат постельному белью и отпугнет насекомых.
В 0,5 л уксуса нужно растворить по 15 капель эфирных масел лимона и лаванды. Составом протереть поверхности.
При мытье пола добавить его в воду. Это не только избавит помещение от неприятных запахов, но и продезинфицирует его.
Свежемолотый кофе
Кофе в зернах смолоть в кофемолке, насыпать в блюдца и расставить их по дому.
Через некоторое время, когда аромат ослабеет, кофе нужно обновить.
Для этого его прожаривают на раскаленной сковороде и снова раскладывают по блюдцам.
Лавровый лист
Избавиться от неприятных запахов в дачном доме поможет окуривание лавровым листом.
Сухие листья или ветку нужно поджечь и пройтись с ними по дому.
Когда дым рассеется, от запаха сырости не останется и следа.