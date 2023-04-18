Там ревность: сын Шуфутинского не признает молодую жену звездного отца

Михаил Шуфутинский три года назад женился в третий раз. Звезда шансона связал себя узами законного брака со Светланой Юразовой, долгое время работавшей в танцевальном балете коллектива музыканта, сообщает Вумен.ру.

Избранница младше мужа на 25 лет. Девушка помогла певцу пережить боль утраты - смерть любимой жены Маргариты, с которой исполнитель прожил более 40 лет. Шуфутинский после этого стал проводить со Светланой больше времени и в конечном итоге убедился в своих чувствах к ней.

Поклонники и коллеги Шуфутинского заметили в нем позитивные перемены. Артист отметил, что он благодарен жене за то, что следит за его здоровьем:

Плеткой меня гоняет! То на беговую дорожку, в бассейн, то на хоккей. Я с этого хоккея себе спину… как бахнулся. Ну ничего: она меня заставляет спортом заниматься.

Певец счастлив, что судьба свела его с Юразовой и с блеском в глазах вспоминает время, когда начал за ней ухаживать.

Есть вещи, которые мы не всегда себе позволяем, и не думаем об этом. Поэтому нужно корректно относиться к жизненным ситуациям. Особенно, если работаете вместе, — говорит Михаил.

Михаил Захарович с дочерью Светланы в прекрасных отношениях. Арина гастролировала с мамой по миру с раннего детства.

Она всегда была с нами рядом. Она сейчас взрослая - учится. У нее хороший вкус, она все правильно делает благодаря маме. Скоро Арина выходит замуж, — говорит певец.

Старший сын певца Дэвид хорошо принял новую супругу отца:

Он хорошо ее воспринял. Он сказал: ''Лишь бы папа был счастлив''. А с младшим Антоном Светлана общалась мало, так как он жил далеко. И у нас тоже с его женой не очень сложились отношения. Там чисто ревность: в семье появилась другая молодая женщина.

По словам Михаила Шуфутинского, его младший сын до этого времени не принимает Светлану.