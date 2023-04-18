Провалы на месте щек: Анна Калашникова пожаловалась на неудачную пластику

Кто не хочет быть моложе и красивее? Звезда ток-шоу Анна Калашникова тоже - не исключение.

Красавица прямо на глазах журналистов испробовала какой-то навороченный аппарат, позволивший ей избавиться от застоя лимфы в руке, сообщает КП.

Косметолог водил по руке звезды аппаратом, который позволил буквально за 10 минут с помощью воздействия электромагнитного поля снять беспокоящий Анну зажим.

Буду ходить на массаж чаще. Хотя и так я не халтурю, дважды в неделю посещаю массажный кабинет. В итоге похудела на 4 кило, сейчас нахожусь в своей идеальной форме, - похвасталась Калашникова.

Красавица посоветовала поклонникам быть осторожней с модными процедурами.