Провалы на месте щек: Анна Калашникова пожаловалась на неудачную пластику

Кто не хочет быть моложе и красивее? Звезда ток-шоу Анна Калашникова тоже - не исключение.
Красавица прямо на глазах журналистов испробовала какой-то навороченный аппарат, позволивший ей избавиться от застоя лимфы в руке, сообщает КП.
Косметолог водил по руке звезды аппаратом, который позволил буквально за 10 минут с помощью воздействия электромагнитного поля снять беспокоящий Анну зажим.
Буду ходить на массаж чаще. Хотя и так я не халтурю, дважды в неделю посещаю массажный кабинет.
В итоге похудела на 4 кило, сейчас нахожусь в своей идеальной форме, - похвасталась Калашникова.
Красавица посоветовала поклонникам быть осторожней с модными процедурами.
Помню, когда был бум по удалению комков Биша. Все подруги мечтали об идеальных скулах. Я их послушала и сделала операцию.
Щечки пропали, однако лицо стало очень изможденным, и пришлось восполнять утраченный объем филлерами. И сейчас периодически приходится повторять инъекции филлеров, чтобы лицо выглядело молодо, - рассказала о своем печальным опыте Калашникова.
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