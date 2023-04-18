Украина и Польша договорились о возобновлении транзита зерна с 21 апреля

Экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины на территорию Польши разблокируют в ночь с 21 на 22 апреля.

«Мы относимся к проблемам, возникшим у польских коллег, с таким же вниманием, как и Польша относится к нашим проблемам. Поэтому мы должны оперативно и конструктивно реагировать на эту кризисную ситуацию», — сказала Свириденко.

Напомним, что запрет на транзит украинского зерна был введён Варшавой из-за того, что часть произведённой на Украине сельхозпродукции оставалась на территории Польши и создавала ценовую конкуренцию местным фермерам.