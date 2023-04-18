Конгрессмен Смит заявил, что США не смогут победить Китай

«Наша цель в отношении Китая - мирное сосуществование. Звучит странно, с учетом того, что все мы говорили о проблемах и угрозах со стороны КНР, но мы не победим Китай. Китай и США будут основными глобальными силами в долгосрочной перспективе», — сказал американский конгрессмен во время слушаний о работе Пентагона в Индо-Тихоокеанском регионе

Смит убеждён, что Соединённые Штаты должны справляться с исходящими от Китая угрозами сугубо мирным путём.

Политик объяснил свою позицию тем, что возможный конфликт вокруг Тайваня станет «разрушительным для всего мира».