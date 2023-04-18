Садовод со стажем объяснил, что нужно делать, чтобы малина на даче не измельчала

Обязательно выполняем все стандартные процедуры, уделяем особое внимание плановым сезонным обрезкам, которые оздоравливают куст и улучшают его урожайность.
Удалению подлежат побеги-однолетки. Мероприятие проводим в конце лета, в августе.
Для этого нужно подготовить чистый инвентарь - ножницы или секатор. Верх побега обрезаем на 10-20 см, если длинный, укорачиваем на 20 см, короткий - на 10 см.
Там, где вы обрезали ветки, начнут отрастать свежие боковые побеги, которые к осени будут уже достаточно крепкими. В следующем году они будут давать полноценный урожай.
Желательно обрезать кусты в начале августа. К концу лета побеги уже отрастут и их можно будет прищипнуть, верхушка тогда вырастет разветвленной.
Урожай с таких кустов потом будет отличаться изобилием.
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