Бывалые дачники советуют избавляться от сорной травы в междурядьях обычной солью

Борьба с сорняками вручную - дело неблагодарное, она дает лишь краткосрочный результат. И через некоторое время все надо начинать сначала.

Попробуйте воспользоваться обычной пищевой солью, результат вас удивит.

Сначала придется тщательно прополоть все дорожки. Когда они будут чистыми, посыпьте их солью и перекопайте ее с грунтом. Другой способ - полить землю соленой водой.

После такой обработки проблема зарастающих междурядий отпадет надолго. Проход по огороду освободится, участок будет выглядеть аккуратным.

Важно не вносить слишком много соли в почву, иначе она навредить культурным растениям, произрастающим на дачном участке.

При использовании соленой воды, берем на литр жидкости один стакан соли.

Если вы добавляете соль в почву в сухом виде, то на метр квадратный потребуется 2 стакана.