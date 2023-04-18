Бывалые дачники советуют избавляться от сорной травы в междурядьях обычной солью

Борьба с сорняками вручную - дело неблагодарное, она дает лишь краткосрочный результат. И через некоторое время все надо начинать сначала.
Попробуйте воспользоваться обычной пищевой солью, результат вас удивит.
Сначала придется тщательно прополоть все дорожки. Когда они будут чистыми, посыпьте их солью и перекопайте ее с грунтом. Другой способ - полить землю соленой водой.
После такой обработки проблема зарастающих междурядий отпадет надолго. Проход по огороду освободится, участок будет выглядеть аккуратным.
Важно не вносить слишком много соли в почву, иначе она навредить культурным растениям, произрастающим на дачном участке.
При использовании соленой воды, берем на литр жидкости один стакан соли.
Если вы добавляете соль в почву в сухом виде, то на метр квадратный потребуется 2 стакана.
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